Asfalti già colabrodo, il sindaco convoca le ditte

La pazienza è finita. Il sindaco Antonio Spazzafumo è sul piede di guerra per lo stato in cui versano diversi tratti stradali cittadini, asfaltati di recente ma già segnati da buche e ammaloramenti evidenti. Una situazione che ha spinto il primo cittadino a convocare le aziende responsabili per un confronto diretto e senza sconti. Ieri mattina si è tenuto il primo di una serie di incontri voluti dall’amministrazione comunale per affrontare la questione. Al tavolo, insieme al sindaco, erano presenti il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Tonino Capriotti e il dirigente comunale Mauro Bellucci e i responsabili dell’azienda che si è occupata di alcuni degli interventi sulle strade cittadine. Il confronto ha riguardato, in particolare, le condizioni di via Toscana, viale dello Sport e via Pizzi. Le prime due sono arterie su cui i lavori di rifacimento dell’asfalto sono stati effettuati negli ultimi due anni e che già oggi mostrano danni anomali. "Reputo inaccettabile che gli asfalti dopo un anno e mezzo o due anni presentino simili criticità, come avvenuto ad esempio in via Toscana. Per questo motivo ho chiesto all’azienda di intervenire, entro la fine di maggio, per rimettere a posto le cose", ha tuonato Spazzafumo durante l’incontro. Il sindaco ha insistito sulla necessità di interventi tempestivi, indicando come data limite la fine del mese di maggio. Un ultimatum che coinvolge non solo via Toscana ma anche viale dello Sport, dove si registrano criticità "a macchia di leopardo", in particolare all’altezza dell’intersezione con il sottopassaggio situato in corrispondenza del curvone, zona che ospita due aree di servizio. Anche sulla conclusone dell’intervento in via Pizzi, l’amministrazione ha chiesto tempi certi e definitivi per il completamento degli interventi. Iniziati a dicembre, questi lavori sono stati segnati da ritardi e difficoltà, anche a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno complicato l’avanzamento del cantiere. Durante la riunione anche il dirigente è stato sollecitato a una migliore organizzazione logistica e a garantire una maggiore rapidità sia nell’affidamento che nell’esecuzione dei lavori pubblici, così da evitare ulteriori criticità e ritardi. Il tono del sindaco non lascia spazio a dubbi: Spazzafumo ha voluto lanciare un segnale forte, a tutela non solo dell’immagine della città ma soprattutto della sicurezza dei cittadini. Le condizioni del manto stradale rappresentano infatti un rischio concreto per automobilisti, ciclisti e pedoni. La linea è chiara: chi sbaglia deve rimediare. "Abbiamo il dovere di garantire alla città un lavoro fatto bene e duraturo. Non possiamo permettere che, a distanza di così poco tempo, si debba rimettere mano a strade appena rifatte", ha ribadito Spazzafumo. Il prossimo punto della situazione dovrebbe riguardare la situazione degli asfalti in via Volta.

Emidio Lattanzi