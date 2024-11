"Assicurazione e targa mi sembrano troppo. Alla fine lo venderò"

Il nuovo Codice della Strada renderà più difficile, e costosa, la vita per chi ha dei monopattini elettrici. La riforma, infatti, prevede tre obblighi che stanno suscitando apprensione tra i fruitori di tali mezzi. In poche parole, sarà necessario indossare il casco, avere una targa e stipulare un’assicurazione. Vietato, invece, guidare sulle piste ciclabili e nelle aree pedonali. Insomma, una serie di misure che preoccupano parecchio anche gli ascolani. Tra coloro che si oppongono, seppur in parte, al nuovo Codice, c’è Marco Merlonghi, spinetolese che utilizza il mezzo soprattutto per degli spostamento veloci quando si trova ad Ascoli e non riesce a trovare parcheggio.

Merlonghi, che idea si è fatto delle nuove norme?

"Beh, con alcune posso anche essere d’accordo, ma con altre assolutamente no. Con l’obbligo dell’assicurazione e della targa, ad esempio, credo che non mi convenga più spostarmi con il monopattino e andrà a finire che deciderò di venderlo. Anche perché vengono usati due pesi e due misure nei confronti di chi, ad esempio, va su strada con le bici da corsa. Comunque, ripeto, si poteva agire diversamente e ammetto di essere molto preoccupato".

Su cosa, invece, è d’accordo con il Codice della Strada?

"Sull’utilizzo del casco, ad esempio, posso anche essere favorevole. Se ci si mette alla guida di un mezzo, come il monopattino, che comunque può andare sui 25 chilometri orari, è giusto pensare alla sicurezza. Si può incappare in una buca, talvolta, e se il mezzo non è abbastanza ammortizzato, ci si può fare anche male. Quindi ben venga l’obbligo del casco. Ma sul resto, davvero, non ho parole".

Cosa la preoccupa maggiormente?

"Come dicevo prima, sono allibito di fronte all’obbligo di assicurazione e targa. Che peraltro rappresenteranno dei costi notevoli che graveranno sulle tasche di chi ha un monopattino. Perché lo stesso discorso non vale per le bici elettriche o per le bici da corsa? Sinceramente a questa domanda non trovo risposta. Allora avrebbero dovuto equiparare i vari mezzi. Uno spende 500 euro per acquistare un monopattino e poi si trova, all’improvviso, a dover ovviare a nuove regole che vengono introdotte per colpa di quelle poche persone che non usano tale mezzo in maniera responsabile".

Matteo Porfiri