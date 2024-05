Associazione Artistic Picenum. Il teatro omaggia Pippo Capponi

Grande successo di pubblico per il secondo appuntamento della rassegna teatrale pedasina che omaggia Pippo Capponi, promossa dall’associazione Policulturale Artistic Picenum. Protagonista del palco del Cineteatro Valdaso è stata la compagnia Rattattù diretta dal regista Luca Vagnoni e da un gruppo eccellente di performers piceni, in scena sabato scorso con lo spettacolo ‘Nostalgia’. Un originale musical teatrale, adatto al mondo della famiglia, capace di far sognare ed emozionare attraverso sentimenti nobili e mai demodé, portati sul palco riscoprendo elegantemente personaggi, coreografie e musiche dei grandi classici di Walt Disney. "Sin dalla serata inaugurale – dice lo staff di Artistic Picenum – abbiamo percepito e fatto nostra la tradizione pedasina di riscoprire la magia del teatro. Per noi è un onore contribuire a far riemergere questa passione locale, nutrendola di forza e mirata ad avvicinare i giovani all’arte delle recitazione omaggiando l’indimenticabile Pippo Capponi. Un ringraziamento speciale – concludono gli organizzatori – va alla famiglia Capponi per la vicinanza espressa all’iniziativa e al Gruppo teatrale di Pedaso". Il Cineteatro da appuntamento a sabato prossimo (ore 21.30) con la compagnia teatrale O’Scenici e la ‘Trilogia della villeggiatura’ di Carlo Goldoni, con la regia di Marco Trionfante.

Paola Pieragostini