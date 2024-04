Atletico Ascoli-Samb, una partita per pochi

A fine gara, a caldo, subito dopo la sconfitta con il Campobasso, si era scusato, per essersi fatto espellere. "Sono un sanguigno, quando mi si annebbia la vista, perdo le staffe, mi spiace. Chiedo scusa ai miei compagni perché li ho messi in difficoltà negli ultimi minuti", erano state le parole di Nazareno Battista. L’espulsione, in realtà, non ha pesato tanto sugli ultimi minuti della gara con il Campobasso, quanto peserà, invece, nel prossimo turno contro l’Atletico Ascoli. Come prevedibile, il giudice sportivo ha inflitto all’attaccante una giornata di squalifica. Battista, già ammonito all’84’, in pieno recupero ha commesso fallo su Tomás Grandis e così l’arbitro Nicolò Dorillo di Torino lo ha sanzionato con il secondo giallo che gli è costato l’espulsione. Domenica, così, il tecnico Maurizio Lauro avrà un uomo in meno su cui contare, in un momento in cui la squadra sta soffrendo tantissimo soprattutto dal punto di vista fisico. Lo si è visto con il Campobasso. Non per nulla la Samb non vince da più di un mese, dal 10 marzo a Termoli, e in 5 partite ha messo insieme soltanto due punti. La Samb è scesa al terzo posto e guarda ai playoff che serviranno a poco o nulla, ma il campionato non è finito, mancano tre turni.

Domenica, la Samb va a far visita all’Atletico Ascoli, sfida particolarmente sentita dalla piazza che si aspetta dalla squadra il massimo impegno. Battista salterà la sfida contro l’Atletico Ascoli e tornerà a disposizione per la gara del 28 aprile contro il Roma City, al Riviera. Ieri, la ripresa degli allenamenti, dopo il ko contro il Campobasso. Al Samba Village presente l’intera dirigenza. Ha lavorato a parte ancora Sirri, che non gioca dallo scorso 17 marzo. Ha un problema alla caviglia che si trascina dalla sfida contro il Fano del 27 gennaio. A parte ha lavorato anche Pezzola. Oggi è in programma una sola seduta di lavoro nel pomeriggio, sempre al Samba Village. Per Atletico Ascoli-Sambenedettese di domenica, alle 15, allo stadio Don Mauro Bartolini, il Prefetto di Ascoli ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti di dieci Comuni: San Benedetto del Tronto, Grottammare, Monsampolo del Tronto, Acquaviva, Colli del Tronto, Cupra Marittima, Spinetoli, Ripatransone, Martinsicuro e Monteprandone. La prevendità partirà, domani, alle 9. L’Atletico Ascoli, intanto, sta organizzando la diretta in streaming della partita e contrariamente alle previsioni iniziali potrebbe essere gratuita.

s. v.