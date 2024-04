Auto prende fuoco, donna riesce a scendere in tempo

Tanta paura lunedì sera, intorno alle 16.20, lungo la strada Salaria a Colli del Tronto, dove un’auto è andata a fuoco. Momenti di panico, all’altezza del bivio, davanti al negozio calzaturiero Tgm, dove la Citroen C 3, condotta da una donna, che viaggiava lungo la strada, è andata a fuoco. La vettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme, che si sono diffuse nel giro di pochi minuti e l’ha distrutta completamente, il fumo ha invaso la strada e chi abita nel quartiere ha subito lanciato l’allarme. La donna che era alla guida, per fortuna ha abbandonato il mezzo all’inizio dell’incendio ed è riuscita a mettersi in salvo e rimanete illesa, ma sono stati momenti di grande tensione. Sul posto è arrivata prontamente una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Ascoli, che ha domato il rogo, ma il mezzo è stato pesantemente danneggiato. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di legge. Tanta paura, ma per fortuna non ci sono stati feriti né gravi conseguenze solo problemi al traffico che ha subito forti rallentamenti.