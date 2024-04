Laura Gabrielli presidente: "Onore e responsabilità". Fatturato sopra al miliardo

Laura Gabrielli è il nuovo presidente della Magazzini Gabrielli SpA. Accanto al nuovo presidente, siederanno in consiglio di amministrazione Luciano, Luca e Roberta Gabrielli e i due consiglieri esterni Roberto Masi (Vice Presidente) e Giuseppe Mondavi. Laura Gabrielli, classe ’73, coniugata con tre figli, laurea in economia aziendale alla Bocconi di Milano, è membro del consiglio di amministrazione della Magazzini Gabrielli dal 2002 e per dieci anni, dal 2014 ad oggi, è stata anche amministratore delegato della partecipata FG Gallerie Commerciali Spa. "Sono onorata – ha detto Laura Gabrielli – di questo nuovo incarico che mi vedrà alla guida dell’azienda di famiglia. Sono perfettamente consapevole dell’importanza del ruolo che andrò a ricoprire e il mio impegno sarà quello di operare per garantire un futuro alla Magazzini Gabrielli. Si apre una nuova fase della vita aziendale, ma la mia nomina è nel segno della continuità, avendo ricevuto il testimone da mio padre e potendo contare ancora su di lui in consiglio di amministrazione oltre ai due miei cugini e ai due consiglieri esterni che collaborano con il gruppo da anni e che porteranno competenza e visione strategica. Con la nuova governance, intendiamo continuare a portare avanti gli obiettivi di consolidamento e di crescita, avendo come driver principale la sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Siamo e vogliamo continuare ad essere una realtà imprenditoriale che cresce nel proprio territorio, con il territorio. Abbiamo il dovere di valorizzare il grande patrimonio che abbiamo costruito nel corso degli anni, operando in modo sano per vincere le sfide che il mercato ci pone e continuando a porre le persone al centro di ogni scelta aziendale. I nostri punti vendita sono i luoghi dove possiamo offrire ogni giorno ai nostri clienti assortimenti e servizi per rendere sempre più unica l’esperienza di acquisto.Da oggi, assumo una grande, nuova responsabilità, da un lato nei confronti dei soci che mi hanno nominata e dall’altro verso i nostri 3. 500 collaboratori. Il mio impegno sarà massimo anche verso tutto ciò che gravita intorno alla Magazzini Gabrielli". L’assemblea oltre a ratificare la nuova governance ha anche approvato il Bilancio dell’esercizio 2023. Il fatturato, pari a 1,096 miliardi di euro, ha superato, per la prima volta nella storia, la soglia del miliardo di euro.