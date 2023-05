Autovelox, ecco giorni e strade

Autovelox lungo le strade della Riviera e dell’immediato entroterra anche nel mese di giugno e con qualche novità. Il comune di Massignano ha esteso i controlli da quattro a cinque giorni, ma in cambio, per la prima volta, precisa il punto e detta l’orario in cui saranno attivi gli apparati per il rilevamento elettronico della velocità. Diciamo subito che gli orari sono sempre gli stessi, dalle ore 9 alle ore 13. Tre i controlli lungo la statale Adriatica: il 7, il 14 e il 23, mentre restano due i controlli in Valmenocchia, il 9 e il 20 di giugno. A Monteprandone, invece, restano quattro i giorni di controllo con autovelox: lunedì 5, dalle 10 alle 13 in via Scopa; giovedì 15, dalle 13,30 alle 17,30 in via Salaria contrada San Donato; sabato 24, dalle 14,30 alle 18 in via Salaria contrada Sant’Anna e giovedì 29 dalle 14 alle 17 in via Salaria incrocio con via Fosso nuovo. Su altre strade attive la polizia provinciale e polizie locali.