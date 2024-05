Balcone a fuoco, paura in centro a Pedaso

Si è temuto il peggio, nel pomeriggio di ieri, a causa di un incendio sviluppatosi sul balcone di un appartamento in via Matteotti, nella zona centrale di Pedaso. Erano le 15.30 circa, quando alcuni passanti hanno notato fiamme e fumo provenienti dal secondo piano di una palazzina e hanno lanciato l’allarme. Giunti sul posto i vigili del fuoco, hanno domato l’incendio e chiesto l’intervento della Croce Verde Valdaso a scopo precauzionale per eventuale soccorso a persone in casa. Quasi nell’immediato è emerso che nessun residente dell’appartamento fosse presente in quel momento, mentre l’intervento repentino dei pompieri ha evitato che l’incendio divampasse dal balcone all’interno della residenza. Il fuoco, probabilmente scaturito da un sacchetto di rifiuti, ha però interessato una tenda ombreggiante, i cui residui bruciati, cadendo hanno danneggiato un’auto parcheggiata lungo la via.

Paola Pieragostini