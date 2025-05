Bcc, completata la consegna di pc all’Istituto comprensivo

Completata la consegna da parte della Banca del Piceno all’Istituto comprensivo di Monteprandone di 10 computer. Presenti il presidente e vicepresidente della BCC del Piceno Sandro Donati e Romano Speca, la dirigente scolastica Roberta Capriotti, la sua collaboratrice Luciana Voltattorni, il direttore dei servizi generali e amministrativi Carlo D’Orazio e Irene Virgili, animatore digitale. La Bcc è intervenuta a sostegno della scuola che, a seguito di due furti subiti lo scorso anno, si trovava a fronteggiare tale mancanza: "Come Banca - ha detto Sandro Donati - siamo vicini anche a queste realtà. Abbiamo donato all’Istituto 10 nostri pc dismessi non perché non validi bensì non più idonei alla banca, per via dell’avanzamento tecnologico. Una banca di credito cooperativo ha il dovere di essere utile, a maggior ragione quando si tratta dei giovani". La dirigente dell’Isc Roberta Capriotti ha ringraziato i vertici dell’istituto di credito per la donazione che ha rimpinguato la dotazione di pc che era stata alleggerita dai ladri.