Bertolaso a Comunanza: "Centro strategico"

Ospite d’eccezione, nei giorni scorsi, a Comunanza. Nel borgo piceno, infatti, c’è stata la visita di Guido Bertolaso. L’ex direttore del dipartimento nazionale di protezione civile e attualmente assessore regionale al welfare in Lombardia ha preso parte al convegno dal titolo ‘Abitare: vivere il territorio’, che si è svolto all’auditorium Luzi in occasione della storica ‘Fiera degli Uccelli’ che, domenica, ha richiamato per le vie del paese migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del centro Italia. Bertolaso, in questa sua tappa tra i Sibillini, ha colto l’occasione per visitare il centro polifunzionale inaugurato due anni fa dalla Croce Rossa, accompagnato dal sindaco Domenico Sacconi e dalla presidente dell’associazione Valeria Corbelli. "Questa struttura è molto bella da un punto di vista architettonico, ma soprattutto è strategicamente fondamentale per un territorio che è soggetto a rischi naturali. È un punto di riferimento e di raccolta sia dei mezzi che del personale che riguarda il mondo del volontariato, la protezione civile, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine".