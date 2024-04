Blade Runner torna sullo schermo

Domani alle 21.15 nell’Ospitale, a Grottamare alta, ultimo appuntamento della stagione che Blow Up ha dedicato alle varie forme dell’intelligenza. Per l’occasione sarà proiettato ’Blade Runner’ di Ridley Scott. Immersa in una notte perenne, la città soffoca sotto lo smog e le piogge acide. Chi può permetterselo lascia la Terra per tentare la fortuna nelle colonie spaziali, affidando i lavori più ingrati e pericolosi ad androidi chiamati ‘replicanti’. I progressi dell’ingegneria genetica tendono a creare esseri sempre più vicini all’uomo. L’ultimo modello della Tyrell Corporation, Nexus 6, rende praticamente impossibile la distinzione. Di intelligenza pari all’uomo (ma fisicamente superiori), i Nexus 6 sono in grado di provare emozioni e rivivere i ricordi di un passato innestato. Nelle sale, Blade Runner, costato 25 milioni di dollari, fu un fiasco, ma divenne uno dei primi successi della storia dell’home video.