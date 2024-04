Intelligenza artificiale, più controlli

Il 13 marzo 2024 è stato approvato dall’Unione Europea l’AI ACT, l’insieme di norme che regoleranno in Europa l’uso dell’intelligenza artificiale. Questa legge ha lo scopo di garantire un livello elevato di protezione per la salute comune ma soprattutto per la sicurezza della comunità. Ma perché l’intelligenza artificiale deve essere regolamentata? Essa rappresenta il futuro della tecnologia, è l’abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività. Nel futuro però, l’uso dell’intelligenza artificiale potrebbe diventare oltre che un’opportunità anche un serio pericolo per diritti, privacy e autonomia dei cittadini. L’intelligenza artificiale potrebbe condizionare la vita delle persone sia sorvegliandone le abitudini e i gusti, sia indirizzandone le scelte e influenzandone i comportamenti. Per tale motivo l’Europa ha avvertito la necessità di regolamentare questa materia così vasta e pericolosa. In tal modo, noi ragazzi, gli Europei del domani, ci troveremo a vivere in un mondo garante dei nostri diritti.