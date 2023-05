Bonifica danneggiata Danni a Colli

Dopo un autunno e un inverno avari di piogge, la primavera spalanca le porte ai nubifragi. Ore di pioggia battente e maltempo diffuso hanno causato danni in diverse aree della Vallata del Tronto. Per giorni il Centro Italia è stato flagellato dalle precipitazioni, che hanno creato frane e smottamento e l’esondazione dei corsi d’acqua. Preoccupazione, soprattutto dopo l’apertura delle dighe, il fiume Tronto, in poche ore ha fatto registrare un serio aumento della sua portata. Allarme in Val Vibrata, dove la piena del fiume ha eroso la carreggiata della strada provinciale Bonifica. Il tratto di strada danneggiata ricade tra la rotatoria per Pagliare del Tronto e il bivio di Controguerra. Da ieri mattina sul posto sono intervenuti i tecnici, la polizia locale, la polizia provinciale e il sindaco Franco Carletta. In seguito all’esondazione sulla provinciale 1 è stata aperta una strada alternativa in collaborazione con il comune di Controguerra. A seguito dell’ allerta meteo il presidente della Provincia di Teramo Camillo D’Angelo fa sapere che la diga di Talvacchia a Valle Castellana è continuamente monitorata. La furia dell’acqua non ha risparmiato i collegamenti di Colli del Tronto, quasi vicino a Piazza XXV Aprile si è registrato un cedimento della strada, sul posto sono subito intervenuti i tecnici e gli operai della Ciip, che hanno provveduto a ripristinare la sicurezza. L’acqua si è infiltrata sulle condutture determinando il cedimento della careggiata stradale. Qualche disagio si è registrato per la viabilità, la strada è stata bloccata al traffico. Per fortuna il maltempo ha concesso una tregua, ma le previsione atmosferiche non promettono nulla di buono per il weekend.

m.g.l.