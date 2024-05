L’ultimo ballo del Picchio col Pisa. Vincere è d’obbligo, forse non basta

Ascoli adesso è durissima. Gli uomini di Carrera venerdì sera dovranno per forza vincere nel confronto che li vedrà sfidare il Pisa in casa (avvio alle 20.30). L’ultimo ballo del Picchio sarà una gara dove in campo ci si giocherà la vita o la morte. Infatti, alla luce dei risultati ottenuti dalle avversarie nella delicatissima corsa per la salvezza, ai bianconeri potrebbe addirittura non bastare più neanche il successo. Portare a casa i tre punti infatti si rivelerebbe vano qualora anche Bari e Ternana dovessero ottenere lo stesso esito.

La classifica resta drammatica e l’Ascoli è tornato di nuovo ad essere la terza potenziale candidata alla retrocessione diretta in serie C. Gli umbri, grazie al successo conquistato con il Catanzaro (1-0) hanno aumentato il vantaggio sul club di corso Vittorio portandolo a due punti. I biancorossi invece con il pareggio di Cittadella (1-1) sono rimasti appaiati al Picchio a quota 38, ma a loro favore avrebbero il miglior esito negli scontri diretti che all’andata videro i pugliesi vincere 1-0 al San Nicola per poi impattare 2-2 al Del Duca nella gara di ritorno. In definitiva per riuscire ad aggrapparsi all’ultima boa, rappresentata dai playout, la formazione di Carrera dovrà indiscutibilmente battere i toscani per poi sperare in altri esiti a proprio vantaggio che dovranno sommarsi congiuntamente. Se si riuscirà ad agguantare per i capelli il quart’ultimo o il quint’ultimo posto poco conta, date le circostanze in essere. Occhio però all’eventuale ipotesi che escluderebbe i playout. Infatti il regolamento prevede che gli stessi non andrebbero in scena qualora il distacco tra quart’ultima e quint’ultima veda un scarto superiore ai 4 punti. Evenienza che potrebbe verificarsi se la Ternana e lo Spezia batteranno rispettivamente Feralpisalò e Venezia, ma sia Ascoli che Bari finiranno per incassare la sconfitta. Nella giornata di ieri la Lega B ha reso note date ed orari relativi alle due sfide da dentro e fuori che garantiranno l’ultimo pass per mantenere la categoria.

La prima gara d’andata si giocherà giovedì 16 maggio alle ore 20.30 in casa della 17esima. Ritorno previsto invece giovedì 23, allo stesso orario, sul campo della 16esima. In caso di doppio pareggio a salvare la pelle sarà la contendente che ha chiuso la regular season con il miglior piazzamento in classifica. Ieri alle ore 16 si sono ufficialmente aperti i termini della prevendita dei tagliandi per il match contro il Pisa. Al Del Duca si prevede ancora una buona cornice di pubblico. L’atmosfera si preannuncia già infuocata, anche alla luce delle recenti e dure contestazioni. Stasera alle 21 al centro sportivo Tofare gli ultras del Picchio hanno indetto una riunione aperta a tutta la tifoseria.

Massimiliano Mariotti