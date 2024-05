L’ex Ciro Polito viene aggredito in area di sosta

Clima incandescente anche a Bari dove il direttore sportivo Ciro Polito, all’Ascoli nella stagione 2020-21 e protagonista dei quella salvezza in bianconero, è stato aggredito in un autogrill di ritorno dalla trasferta di Cittadella. Sul campo dei veneti i biancorossi non sono riusciti ad andare oltre l’1-1, ma in un’area di sosta nelle vicinanze di Occhiobello alcuni sostenitori pugliesi avrebbero incrociato il dirigente che viaggiava insieme a sua moglie.

Gli insulti sono subito stati seguiti da qualche schiaffo e uno spintone. Nelle ore successive ad esprimere vicinanza è stato il club barese con una nota ufficiale. "Ssc Bari esprime vicinanza e solidarietà al ds Ciro Polito vittima nella serata di ieri (domenica ndr) di una vera e propria aggressione avvenuta, ad opera di ignoti, nel post gara di Cittadella-Bari. Il dirigente biancorosso, mentre si trovava in sosta in un autogrill sulla via di ritorno dalla città veneta, è stato raggiunto e aggredito verbalmente e fisicamente da un gruppo di ignoti che subito dopo si sono dileguati. Le autorità competenti intervenute hanno da subito avviato le procedure per l’individuazione dei soggetti responsabili. La società biancorossa condanna con forza quanto accaduto ad opera di ‘vigliacchi’ che nulla hanno a che vedere con il tifo barese e con lo sport. In attesa che la giustizia faccia il suo corso, quando la ragione lascia spazio alla violenza abbiamo già perso tutti".

Alle parole espresse dalla società nelle ore successive sono poi seguite quelle della Lega B con il presidente Mauro Balata che ha voluto "esprimere la propria solidarietà al ds dell’Ssc Bari Ciro Polito, vittima di un’aggressione ad opera di ignoti nel post gara di Cittadella-Bari, condannando fermamente qualsiasi atto di violenza".

L’ambiente resta infuocato anche ad Ascoli dove, al termine della gara pareggiata 2-2 in casa del Palermo, i tifosi bianconeri era tornati a contestare duramente la squadra dal settore ospiti del Barbera per poi proseguire le proteste all’aeroporto Falcone-Borsellino di Punta Raisi. Qui sarebbe volata qualche parola grossa indirizzata nei confronti del patron Pulcinelli e alcuni spintoni al presidente Neri e al dirigente De Santis, i cui trolley sono poi stati presi a calci. Proprio una tra Ascoli e Bari nell’ultimo turno di campionato rischierà la retrocessione diretta in C senza neanche passare per gli spareggi playout.