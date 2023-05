Botte alla figlia, viene assolto

Era accusato di aver picchiato la figlia ferendola al petto. Per questo è finito sotto processo un 53enne di Folignano che, difeso dall’avvocato Christian Schicchi, è stato assolto dal giudice del tribunale di Ascoli Tiziana D’Ecclesia. Era accusato di lesioni personali aggravate dal vincolo di parentela. Un fatto avvenuto a San Benedetto il 17 gennaio del 2021. Una vicenda che ha avuto origine durante un procedimento per stalking. Gli agenti hanno notato dei graffi sul volto della donna e le hanno chiesto spiegazioni in proposito. La ragazza a quel punto ha detto che erano stati provocati dal padre che l’aveva picchiata colpendola con un pugno e poi con una sedia; dall’aggressione era derivata la ferita. Durante l’istruttoria dibattimentale sono stati sentiti diversi testimoni i cui racconti non hanno avallato quanto denunciato dalla ragazza.