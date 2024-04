Botteghin resuscita l’Ascoli: che vittoria

TERNANA

0

ASCOLI

1

TERNANA (3-5-2): Vitali; Boloca (dal 35’ s.t. Sorensen), Dalle Mura, Lucchesi; Casasola (dal 29’ s.t. Favasuli), Luperini, Amatucci (dal 1’ s.t. Faticanti), de Boer, Carboni; Pereiro (dal 34’ s.t. Raimondo), Dionisi (dal 19’ s.t. Distefano). Panchina: Franchi, Zoia, Sorensen, Favilli, Viviani, Labojko, Pyythia, Marginean. Allenatore: Breda.

ASCOLI (3-5-2): Vasquez; Vaisanen (dal 35’ s.t. Botteghin), Bellusci, Mantovani; Falzerano, Valzania (dal 17’ s.t. Masini), Di Tacchio, Caligara, Zedadka (dal 27’ s.t. Celia); Nestorovski (dal 27’ s.t. Tarantino), Duris (dal 17’ s.t. Rodriguez). Panchina: Viviano, Mengucci, Giovane, Streng, Adjapong, Milanese, Tavcar. Allenatore: Carrera.

Marcatore: al 45’ s.t. Botteghin.

Note – 6.579 spettatori (1.987 abbonati, quota di 12.504,44 euro) per un incasso complessivo di 64.488,44 euro. Ammoniti de Boer per la Ternana, Falzerano, Bellusci per l’Ascoli. Tiri in porta 2-5. Tiri fuori 5-6. In fuorigioco 2-1. Angoli 6-3. Recuperi: p.t. 0’, s.t. 6’.

L’Ascoli è vivo grazie a ‘santo’ Botteghin. Il brasiliano rientra alla grande firmando il gol più importante del campionato. Quello che permette di tornare a sbancare il Liberati per 1-0 e rimettere la testa fuori dall’acqua scalvando in un colpo solo il duo Bari-Spezia con la Ternana raggiunta, ma messa in posizione di svantaggio grazie agli scontri diretti. Miglior esito non poteva esserci contro i rossoverdi dell’ex Breda. Un match che ha regalato un colpo di scena inatteso a tempo scaduto e fondamentale per produrre la scintilla necessaria. Anche senza tifosi, rimasti a casa per via delle restrizioni, i bianconeri hanno saputo scuotersi all’ultima chiamata utile.

Carrera nella scelta del suo undici titolare aveva riservato poche variazioni con Valzania e Caligara dal primo minuto. Davanti inedito il tandem composto da Nestorovski e Duris. Sull’altro fronte Breda opta per il grande ex Dionisi. L’Ascoli parte con un atteggiamento attendista e il primo squillo delle Fere arriva alla mezz’ora con il tiro alto di de Boer da buona posizione. Gli uomini di Carrera sono macchinosi e questo chiaramente agevola una Ternana con le idee ben chiare sulle trame di gioco da sviluppare. La ghiotta occasione per l’Ascoli arriva ad una manciata di secondi dall’intervallo: Vaisanen manca lo specchio da due passi. Nella ripresa il cronometro inizia a giocare brutti scherzi. A una ventina di minuti dall’epilogo Casasola si divora l’impossibile colpendo il palo da solo davanti a Vasquez. Il Picchio è ancora vivo. Le contendenti lasciano ogni tatticismo e se la giocano. Rodriguez sfiora il vantaggio sparando addosso a Vitali. L’incontro pare avviato verso il pari quando a gonfiare la rete è Botteghin. La sua inzuccata è pesantissima per rimette in carreggiata l’Ascoli. Adesso la salvezza è possibile ma la strada resta in salita.

Massimiliano Mariotti