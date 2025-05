Bowling, David Giantomassi trionfa al campionato regionale

È stato un altro fine settimana da ricordare, quello vissuto dal giovane atleta ascolano del bowling David Giantomassi. Il diciottenne ha vinto il Campionato Regionale della Campania, affermandosi nella gara del Singolo. Il podio è stato composto interamente da atleti iscritti all’Asd ‘Bowling Oltremare’: al secondo posto si è classificato Riccardo Ruggiero, mentre in terza posizione è arrivato Mauro Migliaccio. L’ottimo risultato ottenuto da Giantomassi in Campania fa seguito a quello conseguito lo scorso 20 aprile, al Masters Maschile dell’European Youth Championships 2025, nel quale David ha vinto la Medaglia d’argento con l’Italia, nella competizione che si è svolta a Samsun, in Turchia. Le gare del Singolo si svolgono nel seguente modo: si giocano due fasi per la qualificazione e, a seconda della posizione raggiunta in ciascuna fase, ad ogni atleta sarà assegnato un numero preciso di punti; a seguire, i primi 7 atleti che avranno accumulato più punti accederanno alla terza fase, ovvero la Finale regionale (che svolgerà in sei partite). Il prossimo impegno per David Giantomassi sarà ai Campionati Nazionali a Milano.

Giuliano Centinaro