Cambi casacca e quelle tensioni mai sopite

Flavio Nardini

Che i rapporti tra la Lega e il sindaco Marco Fioravanti non fossero idilliaci era chiaro da tempo. Le recenti vittorie elettorali di Fratelli d’Italia, e la conseguente difficoltà del partito guidato da Salvini, avevano però rimarcato all’interno di giunta e consiglio comunale i rapporti di forza. Da una parte Fioravanti, appoggiato da un’ampia maggioranza, dall’altra i leghisti, molto più calmi rispetto ai mesi precedenti. A far rumore adesso sono però gli addii dalla Lega dei consiglieri Flavia Cenciarini e Maurizio Corradetti: "Comunichiamo il distacco dal gruppo ’Lega Salvini Ascoli’ e l’ingresso nel gruppo consiliare ’Cittadini in Comune’. Desideriamo ribadire il nostro totale appoggio all’azione del sindaco e al lavoro di questa Amministrazione Comunale nell’interesse della città di Ascoli e della sua comunità". L’ultima precisazione serve forse a far capire che qualcuno dentro alla Lega non garantisce questo "totale appoggio"? Chi sarà? Tra acquisti e perdite per strada, in quello che era il gruppo più folto tra giunta e consiglio dopo le elezioni di 4 anni fa sono rimasti gli assessori Corradetti, Stallone e Vallesi e i consiglieri Agostini, Cappelli, Cenciarini, Petracci e Rosa. In vista del prossimo anno Fioravanti dovrà guardarsi anche dal fuoco amico? Il rischio per il partito è che la fuga sia soltanto all’inizio.