Cameriere di sala, pizzaiolo, addetto alla reception

Colle Indaco agriturismo di Ortezzano ricerca cameriere/a di sala, tra i 20 e i 50 anni, da inserire con contratto a tempo determinato ed a tempo pieno (trasformabile, rinnovabile), automunito/a. Inviare il curriculum vitae a: direzione@colleindaco.it tel. (tel. 0734/763215). Pizzeria al taglio di Porto San Giorgio ricerca, invece, pizzaiolo. Inviare il curriculum vitae, indicando il codice 346102, a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it. Hotel Il Gabbiano di Porto San Giorgio ricerca personale, tra questi anche addetto alla reception per lavoro stagionale dal 25/03/2024 al 30/09/2024. La proposta di contratto: tempo determinato ed orario da concordare. Inviare il curriculum vitae a gabbianohotel@virgilio.it. Negozio di abbigliamento di Porto Sant’Elpidio ricerca commesso di negozio di abbigliamento, età minima 18 anni, automunito. Proposta di contratto: tirocinio part-time 33 ore settimanali. Inviare il curriculum vitae, indicando il codice 365607, a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it. Per tutti questi annunci il centro per l’impiego di riferimento è quello di Fermo.