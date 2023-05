La camminata delle donne, marea rosa di solidarietà: "Benessere e prevenzione"

Porto San Giorgio (Fermo), 8 maggio 2023 – Il sole protagonista dello straordinario successo registrato, ieri a Porto San Giorgio, dalla manifestazione ‘Camminata Donna Rosa’ 13ª edizione, organizzata dall’Asd Valtenna. Una grande festa che ha vestito il lungomare sangiorgese di rosa, il colore della dolcezza e della femminilità. Partenza alle 10 all’altezza di piazza Bambinopoli, direzione verso sud fino al porto e ritorno per complessivi 5 km, a passo libero. L’organizzazione rende noto di aver venduto più di 1.300 magliette che quantificano il numero delle partecipanti, rappresentative di tutte le fasce d’età: un’allegra brigata al femminile piena di entusiasmo, signore e signorine felici di stare insieme, chiacchierare, scherzare, ridere, trascorrere un momento di spensieratezza, libere dall’incubo delle tante cose da fare. In mezzo a loro uomini con maglietta bianca recante la scritta ‘Rispettiamo le donne’. "Una camminata non competitiva dalle diverse e valide motivazioni: movimento come benessere, prevenzione, sensibilizzazione verso i problemi delle donne, solidarietà" questi i concetti condivisi nel portare il saluto dalle presidenti delle commissioni per le pari opportunità regionale, Maria Lina Vitturini, provinciale, Luciana Mariani, locale, Betty Squadroni, e dal presidente del Comitato Paralimpico delle Marche, Luca Savoiardi. Intervenuti per Porto San Giorgio, il sindaco, Valerio Vesprini e gli assessori allo sport, Fabio Senzacqua, e alla cultura, Carlotta Lanciotti, Milena Sebastiani di Porto Sant’Elpidio. Parte del ricavato con la vendita delle magliette viene donato al reparto di oncologia dell’ospedale di Fermo, tramite l’Anpof, Associazione Noi per l’oncologia fermana. Di contorno alla Camminata una coreografia di pizzica Salentina ad opera di Aemme Studio Danza di Alessandro Moretti.