Campi sportivi, via ai lavori

Spinetoli, sono partiti i lavori di adeguamento dei campi sportivi di Via Schiavoni. La ditta Delfino Sport srl si è aggiudicata la gara d’appalto per un importo di 385.000 euro. "Dopo anni di attese – ha detto il sindaco Alessandro Luciani – , hanno preso il via i lavori di implementazione funzionale dell’ impianto sportivo comunale in via Schiavoni. A seguito del primo sopralluogo, che si è tenuto a gennaio, si è dato il via ufficialmente ai lavori per l’esecuzione dei nuovi campi di calciotto e calcio a 5. Un piccolo passo avanti per avverare un sogno: dei campi idonei all’attività". Un intervento importante che permetterà di ottenere degli impianti meno impattanti dal punto di vista energetico. Infatti circa 90.000 euro dei finanziamenti verranno utilizzati per l’efficientamento energetico: illuminazione a led e la realizzazione del riscaldamento con pannelli solari