"Campo Parignano, serve più luce"

"Campo Parignano è un quartiere bellissimo, con molti servizi, ed in crescita sotto il profilo dei residenti. Se dovessi trovare una criticità – commenta Riccardo Spurio – sarebbe la luce. Credo infatti che sarebbe davvero utile avere una una migliore illuminazione, che permetta una maggiore sicurezza sia a piedi che in auto per i residenti che conoscono la zona ma anche e soprattutto per chi la zona non la conosce perfettamente". La questione della luce mancante viene commentata anche da un’altra cittadina, che pone l’accento su via Piave: "In quella strada di notte i lampioni funzionano a fatica, questo significa che con l’auto c’è il rischio di non vedere chi attraversa".