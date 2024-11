Cantieri e spese, la mappa dei lavori

L’amministrazione comunale di Cupra Marittima ha varato il piano triennale delle opere da realizzare o mettere in cantiere nei prossimi tre anni. L’opera più importante e l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico che prevede un costo di 6 milioni e mezzo, in tre anni, già finanziato. I lavori dovrebbero iniziare a fine anno scolastico. Il Comune ha già individuato le sedi dove spostare le aule. Sempre nella scuola sono previsti altri 385 mila euro per la rigenerazione energetica. Il secondo impegno, per rilevanza economica, è il consolidamento del versante est della collina di Sant’Andrea. Prevista una spesa di 4 milioni e 620 mila euro. "Abbiamo il progetto ma siamo alla ricerca dei fondi – afferma il sindaco Piersimoni – I tempi sono giusti poiché rientra nei finanziamenti per il dissesto idrogeologico. Attendiamo risposte".

Per la sistemazione delle strade comunali, da asfaltare sono previsti 200mila euro in due anni. Due gli interventi programmati nel civico cimitero. Il primo di 150mila euro per la manutenzione dei loculi, lavori che vanno ad aggiungersi alla già eseguita ristrutturazione di una colombaia e alla sistemazione dei marciapiedi. Altri 250mila euro per l’ampliamento in sede, vista la continua richiesta di loculi. Per la messa in sicurezza e restauro della scalinata di piazza della Libertà l’importo del progetto è di 1 milione e 240 mila euro in due anni. Il Comune ha ottenuto un decreto di assegnazione dei fondi pnrr, in attesa che si concretizzi. Per la costruzione di un palazzetto polivalente il progetto prevede un costo di 980 mila euro, ma non ci sono ancora risorse economiche. Per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di via delle Cupe 770mila euro. "Oggi abbiamo dato il materiale alla stazione appaltante per l’affidamento dei lavori – precisa Piersimoni –. Intanto abbiamo anche ottenuto e il parere favorevole della soprintendenza". L’adeguamento della casa di riposo prevede 250 mila euro in tre anni per rendere la struttura adeguata alla nuova normativa. Sono fondi comunali. Vi è poi la realizzazione della rotatoria all’incrocio fra la statale Adriatica e largo Europa nella zona nord di Cupra, 250 mila euro. "Andiamo avanti con la progettazione e gli incontri con Anas, modificando le prescrizioni che ci sono state imposte – conclude il Sindaco –. Stiamo cercando finanziamenti o la faremo con fondi comunali, magari con un mutuo".

Marcello Iezzi