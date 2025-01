Capitaneria e Picenambiente per la raccolta differenziata al porto

E’ proprio il caso di dirlo. Anche la Capitaneria di Porto "fa la differenza". Continua senza sosta la campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata promossa da PicenAmbiente, un’iniziativa che sta coinvolgendo attivamente il territorio piceno con l’obiettivo di promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti. Ieri, un nuovo e significativo traguardo è stato raggiunto con la consegna dei celebri "Herobox"alla Capitaneria di Porto di San Benedetto. Il presidente di PicenAmbiente, Rolando Rosetti, si è recato presso la sede della Guardia Costiera situata in viale Marinai d’Italia, su invito della comandante Alessandra Di Maglio. Ad accogliere il presidente Rosetti erano presenti, oltre alla comandante, anche il vice comandante Francesco Sangermano. Durante la visita, i contenitori Herobox, progettati per facilitare la raccolta differenziata, sono stati posizionati in diverse aree della caserma: dagli uffici istituzionali alla sala operativa, passando per l’ufficio del comandante e fino agli spazi residenziali dedicati al personale militare. "Continuiamo in questa campagna di sensibilizzazione – ha dichiarato il presidente di PicenAmbiente, Rolando Rosetti – e oggi siamo in un posto dove c’è già una grande attenzione per la gestione dei rifiuti, per l’ambiente e per la raccolta differenziata. La Capitaneria di Porto è già in prima linea insieme alla marineria, per le numerose e note iniziative al servizio dell’ambiente". L’entusiasmo per l’iniziativa Herobox è stato condiviso anche dalla comandante della Guardia Costiera, Alessandra Di Maglio: "Proprio come recentemente ricordatoci dal nostro Comandante Generale meno di un anno fa il legislatore ha confermato la fiducia nei confronti del Corpo anche relativamente ai compiti svolti in dipendenza funzionale dal Ministero dell’Ambiente".

"E noi, spinti dal voler migliorare il nostro contributo quotidiano nella raccolta differenziata, abbiamo pensato di aderire alla gran bella iniziativa Herobox di PicenAmbiente". La consegna degli Herobox rappresenta un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra PicenAmbiente e la Capitaneria di Porto, consolidando una sinergia che nel tempo ha prodotto risultati tangibili sul fronte della tutela ambientale. Un impegno comune che si inserisce perfettamente nella missione della Guardia Costiera, da sempre in prima linea nella salvaguardia del mare e delle sue risorse. La campagna Herobox di PicenAmbiente sta facendo breccia in molte realtà locali, dimostrando che la sensibilizzazione è uno strumento potente per promuovere il cambiamento. La collaborazione con la Guardia Costiera ne è la prova concreta: un’alleanza tra istituzioni e territorio che dimostra come piccoli gesti, come differenziare i rifiuti, possano contribuire a grandi obiettivi per il futuro.

Emidio Lattanzi