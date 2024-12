Capodanno Ascoli: divieto di bottiglie e fuochi d'artificio nel centro storico

Stop a bottiglie e fuochi d’artificio per la notte di Capodanno in particolare nel centro storico di Ascoli dove saranno implementate le misure di sicurezza per evitare eccessi e conseguenti problemi di ordine pubblico e di incolumità delle persone e degli animali da compagnia. L’amministrazione comunale di Ascoli ha emanato due ordinanze che introducono importanti restrizioni per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini durante le festività natalizie, con particolare riferimento alla notte in cui si aspetta l’anno nuovo.

La prima ordinanza introduce un divieto assoluto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine su tutto il territorio comunale. Le attività commerciali potranno vendere esclusivamente prodotti da asporto, mentre è fatto obbligo a tutti i locali di rimuovere i tappi dai contenitori di plastica prima della vendita. Inoltre, è vietato l’utilizzo di qualsiasi contenitore pericoloso nelle aree pubbliche.

La seconda ordinanza si concentra specificamente sulle celebrazioni di Capodanno. Dalle ore 8 del 31 dicembre alle ore 24 del primo dell’anno, sarà vietato l’utilizzo di qualsiasi tipo di materiale esplodente, inclusi petardi, mortaretti e botti, in tutta l’area del centro storico. Questo divieto mira a tutelare l’incolumità delle persone, a prevenire danni a cose e a garantire il riposo dei cittadini. E’ anche una tutela per gli animali da compagnia, per i quali molti cittadini hanno chiesto attenzione, visto che temono molto i botti.

L’amministrazione comunale ha motivato queste misure con la necessità di garantire la sicurezza pubblica, la tutela del patrimonio artistico e architettonico e il rispetto della quiete pubblica. In particolare, si è voluto prevenire episodi di violenza, vandalismo e disturbo della tranquillità legati all’uso improprio di bottiglie e botti.

Il programma ascolano degli ultimi giorni del 2024 e dell’arrivo del 2025 prevede la sera del 29 la musica degli Adika Pongo, gruppo nato a Roma nel 1993. Lunedì 30 dicembre saranno i Tiromancino i grandi ospiti che animeranno la serata ascolana, organizzata in collaborazione con Jam Session. Martedì 31 dicembre, infine, si brinderà all’arrivo del nuovo anno con la musica degli Extraliscio, gruppo nato in Romagna nel 2014 e guidato dall’eclettico Mirco Mariani, con la serata che proseguirà con un dj set per coinvolgere persone di tutte le età. L’ingresso alle tre serate sarà libero e gratuito.