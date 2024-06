Carabinieri in prima linea. Prevenzione a tutto raggio

La Caserma "Sergio Piermanni" di Ascoli ha ospitato la celebrazione del 210° anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza delle maggiori autorità della provincia, accolte dal colonnello Domenico Barone. Durante la cerimonia, il comandante provinciale ha evidenziato l’intenso lavoro svolto dai militari dell’Arma nel corso del 2023 e nei primi sei mesi del 2024. "Con il loro quotidiano impegno – ha dichiarato il colonnello Barone – i carabinieri hanno continuato a rappresentare un sicuro e affidabile punto di riferimento per la sicurezza delle nostre comunità, guidati da valori fondanti quali l’onestà, l’integrità, il coraggio e la dedizione, sempre anteponendo il bene della comunità e il rispetto della legge, anche a costo di sacrifici personali".

Tra le numerose autorità presenti alla cerimonia vi erano l’onorevole Lucia Albano, il senatore Guido Castelli, il procuratore della Repubblica Umberto Monti e il sostituto Saramaria Cuccodrillo, il prefetto Sante Copponi, il questore Simonelli, monsignor Piero Coccia, i comandanti di tutte le forze di polizia e dei vigili del fuoco, della capitaneria di porto, diversi sindaci e i labari dei comuni e delle associazioni. Proprio ai carabinieri in congedo si è rivolto con riconoscenza il colonnello Barone. "La vostra presenza è l’ulteriore dimostrazione del fatto che, anche se non più in servizio, la divisa rimane idealmente cucita sulla nostra pelle". Il colonnello Barone ha inoltre fornito alcuni dati relativi alle attività svolte dai carabinieri del Comando provinciale nel periodo 6 giugno 2023 - 5 giugno 2024. Sono stati effettuati 15.678 servizi preventivi, controllando 63.346 persone e 43.623 veicoli, e rispondendo a 30.276 richieste di intervento pervenute al 112. In totale, 1.303 persone sono state segnalate all’autorità giudiziaria, di cui 117 in stato di arresto. Sono stati sottolineati anche gli interventi a favore delle fasce più deboli della popolazione. In particolare, sono state ricevute 216 denunce per violenza di genere, portando alla denuncia di 190 persone e all’arresto di 15. Le denunce per truffe agli anziani sono state 127, con l’individuazione e la denuncia di 52 persone, di cui 9 arrestate. Infine, i Carabinieri Forestali hanno effettuato 6.348 servizi di specialità, rilevando 271 illeciti amministrativi e denunciando 121 persone per reati ambientali ed edilizi.

Peppe Ercoli