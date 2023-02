Caregiver, domande in scadenza

Il 23 febbraio è l’ultimo giorno per presentare la domanda come Caregiver familiare e ricevere il contributo di 1.200 euro. Può ricevere il contributo un solo caregiver familiare, che svolge l’attività di assistenza in maniera continuativa e prevalente, per ogni assistito riconosciuto con disabilità gravissima. Per accedere al contributo occorre siano presenti i seguenti requisiti: la persona assistita dal caregiver familiare deve essere in possesso del riconoscimento della disabilità gravissima, l’attività di assistenza prestata deve essere continua e svolta nell’abitazione della persona assistita. Avverrà una predisposizione di un’unica graduatoria di Ambito Territoriale Sociale delle domande ammissibili redatta sulla base del minor reddito Isee (dsu 2023). Info: [email protected] o telefonare al numero 3384955198.