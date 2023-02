Carnevale Ascoli 2023, i bambini danno il via alla festa

Ascoli Piceno, 17 febbraio 2023 – Sono stati i bambini, coloratissimi nei loro costumi, ad aprire ieri mattina l’edizione 2023 del Carnevale di Ascoli. Come tradizione la partenza della festa carnascialesca, nelle ‘cento torri’, il giovedì grasso, è affidata agli studenti delle scuole cittadine. Dai piccolissimi dell’infanzia a quelli più grandicelli delle medie, ben 23 gruppi mascherati per un totale di circa 1.300 alunni si sono esibiti, alternandosi, in piazza del Popolo e in piazza Arringo.

Tra balli e scenette in dialetto, i piccoli protagonisti hanno intrattenuto i tantissimi presenti fino alla tarda mattinata, per poi fare ritorno ciascuno nella propria scuola. Molti i temi di attualità, anche cittadini, trattati con i gruppi mascherati, tra cui quello della massiccia presenza in città delle gru per via dei numerosi cantieri che sono stati aperti per i lavori del terremoto e del superbonus. Mattatore della mattinata, nel salotto cittadino, è stato come sempre Marco Regnicoli, bravissimo nei panni del presentatore.

Dall’alto del palco seduta sul suo trono, invece, la Regina del Carnevale, la mascherina d’oro Carmelita Galiè, ha ammirato le esibizioni delle piccole mascherine. Con lei anche Buonumor Favorito Amedeo Lanciotti e Lu Sfrigne Domenico Silvestri. In apertura della mattinata i saluti del sindaco Marco Fioravanti, del presidente dell’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’, Marco Olori, degli assessori Ferretti e Vallesi, e del presidente del consiglio comunale, Alessandro Bono.

E mentre i bambini coloravano con la loro allegria e le loro maschere piazza del Popolo e piazza Arringo, sui social protagonisti indiscussi sono stati Marco Tiburtini e Amedeo Castelli, alias ‘Chigghie de Santa Chiara’, che insieme al sindaco Marco Fioravanti hanno portato in scena ‘Caffè corretto… al 110%’. Prendendo spunto dall’appuntamento ‘Caffè con il sindaco’ che vede periodicamente Fioravanti incontrare i cittadini in un bar per ascoltare le loro problematiche (o suggerimenti), Tiburtini e Castelli hanno riproposto in chiave chiaramente satirica un singolare confronto tra il sindaco e una cittadina piuttosto esigente. Il tutto al Caffè Meletti, con il ‘vero’ sindaco nei panni del cameriere.

E ancora, sempre nello storico bar di piazza del Popolo, nel pomeriggio protagonisti sono stati il veterano del Carnevale ascolano, Roberto Paoletti, insieme a William Paoletti con i figli Cristiano e Giosuè, Ettore Fioravanti e Gianni Filipponi, in ‘La posta al Meletti’.