Ceneri: "Anffas in prima linea, ma serve aiuto"

E’ soddisfatta, l’avvocato sambenedettese Gabriella Ceneri, presidente della Fondazione Anffas di Grottammare, perché il Centro Riabilitativo Sanitario specializzato per l’età evolutiva, ha ottenuto dalla Regione Marche l’accreditamento al grado di Eccellenza.

Presidente, ci spiega nel dettaglio cosa succede nel centro, che raggiunge così il massimo livello previsto?

"Nel nostro centro vengono eseguite prestazioni riabilitative in convenzione con il Servizio sanitario nazionale ed anche in regime privato. Abbiamo un budget, per i trattamenti in convenzione, assolutamente insufficiente da anni a soddisfare i bisogni sanitari espressi dal nostro territori. Attualmente abbiamo una lista di attesa di circa 90 bambini, i genitori dei quali non possono permettersi di pagare i trattamenti e quindi resteranno senza cure, privi dell’adeguato supporto a loro necessario per la piena inclusione sociale e scolastica".

Come agite in questi casi?

"L’anno scorso abbiamo sostenuto a nostre spese l’eccedenza del budget assegnato, per garantire ad alcuni piccoli pazienti di completare il ciclo dei trattamenti, sopportando il costo di circa 21mila euro. Lo abbiamo fatto, in misura inferiore, anche nel passato, ma ad oggi il bilancio non c’è lo consente più: come Ente del Terzo Settore, quindi, ci siamo attivati con un progetto, che abbiamo chiamato ’La cura sospesa’ con il quale intendiamo raccogliere fondi per rispondere alle condizioni di maggior bisogno, emergenti dal punto di vista sociale e sanitario, dei bambini in lista di attesa. Il costo di 3 cicli di trattamento è di circa 6mila euro. Chiunque voglia contribuire con una donazione, che gode dei benefici fiscali, può effettuare un bonifico (l’Iban è IT03W0306909606100000159302, Intesa San Paolo, intestato a Fondazione Anffas Grottammare. Daremo sul sito documentazione delle somme raccolte e del loro impiego, come previsto dalla legge. Ringrazio il dottor Antonio Franceschi, direttore dei servizi, la dottoressa Sonia Impullitti, direttore sanitario, e l’intero staff del nostro Poliambulatorio/Centro Riabilitativo per l’impegno e la professionionalità profusi per il raggiungimento dell’importante obiettivo di accreditamento al livello di eccellenza, che rappresenta per noi un traguardo molto importante. Credo che il nostro sia uno dei primi centri marchigiani accreditati ai sensi della nuova normativa". Il Centro opera in Via Sacconi 40 a Grottammare Per info: 0735735303 info@fondazioneanffasgrottammare.it.

Stefania Mezzina