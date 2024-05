Centro per l’infanzia Pollicino, un open day dedicato alle famiglie

Open day al Centro Infanzia Pollicino di Grottammare oggi e domani. L’Amministrazione comunale in collaborazione con Assistenza 2000, ente gestore del servizio, apre le porte del Centro Infanzia per permettere alle famiglie di conoscere la struttura, il progetto educativo e il personale operativo in via Promessi Sposi, 2, zona ex Ferriera. Il Centro Infanzia "Pollicino" accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, con la finalità di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze e abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere e affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il servizio educativo si svolge nell’arco di 11 mesi, da settembre a luglio. A breve saranno resi noti i termini per le iscrizioni al nuovo anno educativo. Sono già disponibili i costi delle rette.