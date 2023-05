Cerimonia per i caduti sul lavoro

A vent’anni dall’inaugurazione del monumento in onore ai caduti al lavoro sabato si terrà una breve cerimonia in ricordo di quanti hanno perso la vita sul luogo di lavoro. La commemorazione avrà inizio, alle 10, in via Benedetto Croce a Centobuchi con la deposizione di fiori sul monumento e un momento di preghiera tenuto da Don Armando Moriconi, parroco dell’Unità Pastorale Regina Pacis Sacro Cuore. Seguiranno i saluti del sindaco Sergio Loggi e del presidente nazionale all’Unione nazionale mutilati e invalidi del lavoro Unmil Vincenzo Tassoni e un intervento dello scultore Emidio Mozzoni che ha realizzato l’opera. Il monumento fu eretto nel 2003, quando l’allora Amministrazione comunale, insieme all’Unmil, volle regalare le vittime del lavoro, per ricordare tutta la sofferenza della disgrazia, ma anche l’importanza delle azioni di prevenzione sui posti di lavoro.