"Ci sono aiuti per gli esercenti"

"Secondo me il problema di questa città, se proprio devo trovarne uno, riguarda i cantieri: ne sono state aperti troppi e, soprattutto, nello stesso momento". Il punto di vista è quello di Mariano Lisandrini, titolare del Bar Centrale che si trova in piazza del Popolo. "Tutti questi lavori che ci sono nelle vie del centro storico non aiutano perché creano parecchi disagi e riducono i parcheggi. Per il resto, ci mettiamo alle spalle un’estate positiva. Abbiamo lavorato molto e ogni giorno Ascoli è stata invasa da turisti. Lavorativamente parlando siamo soddisfatti e devo ammettere che il nostro sindaco sta facendo tanto per aiutare gli esercenti del centro".