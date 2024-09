’Ci sto? Affare fatica’: successo per il progetto di cittadinanza attiva

Il comune di Offida ha aderito al progetto estivo di cittadinanza attiva giovanile ‘Ci Sto?Affare Fatica! – Facciamo il bene comune’, finanziato dalla Regione e coordinato da Csv Marche Ets. Le attività si sono svolte nelle settimane dal 24 al 28 giugno e dal 22 al 26 luglio, dal lunedì al venerdì, e sono state coinvolte due squadre dai 14 ai 21 anni. I ragazzi e si ‘sono sporcati le mani’ per rendere più belli i loro territori e si sono messi a disposizione della collettività per la cura del bene comune, intesa non solo come cura dei luoghi fisici ma soprattutto del ‘fare insieme’, recuperando il prezioso contributo educativo e formativo dell’impegno, in particolare di quello manuale e artigianale.