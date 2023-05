Ciabattoni a 662 voti: "La coalizione va rivista Resto una persona vera"

Francesco Ciabattoni si ferma al terzo posto, con 662 voti. Il candidato di centrodestra ha dato una lezione a tutti per la sua proverbiale calma

Ciabattoni, che vuole dire ai suoi elettori?

"Ho lavorato come era giusto, ringraziamo di cuore tutta la mia lista e le persone che hanno deciso di darci la fiducia e la preferenza. Abbiamo impostato tutta la nostra campagna elettorale sull’ascolto sulla onestà, sulla promozione di idee nuove e non abbiamo mai e dico mai offeso nessuno".

Cosa non ha funzionato?

"Purtroppo devo dire che qualcuno ci ha tramato contro, soprattutto contro la mia persona, pregiudicando il risultato finale perché politicamente i conti non tornano. Va rivista l’organizzazione della coalizione di centrodestra. Rimarrò sempre una persona vera e genuina per la gente e per la gente e tra la gente. Grazie ancora a tutti".