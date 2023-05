Ciak, si gira in piazza

Sono iniziate ieri in piazza del Popolo, e proseguiranno anche oggi, le riprese per lo spot pubblicitario del Kinder Bueno, lo snack prodotto dalla Kinder, linea dedicata al cioccolato della Ferrero. La produzione, la ‘Dude Film’, doveva inizialmente girare le scene nelle giornate del 10 e 11 maggio, ma il maltempo l’ha costretta a posticipare i ciak. Nelle riprese sono impegnate una ventina di comparse residenti ad Ascoli tra i 18 e i 75 anni, tra cui uomini e donne di origine asiatica e africana in quanto lo spot andrà in onda su canali televisivi internazionali. La produzione ha scelto il salotto ascolano, dove ha posizionato una fontana, per girare le scene. Alcune sono state già girate ieri sotto le logge e nello spot sarà visibile anche lo storico caffè Meletti. Insomma, un’altra importante vetrina per le ‘cento torri’, ormai tra le città più gettonate d’Italia per la realizzazione di pubblicità, film e cortometraggi. Del resto con i suoi monumenti e con le sue piazze, il capoluogo Piceno si presta alla perfezione per questo genere di cose.

Lorenza Cappelli