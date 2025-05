Ciarrocchi, il nodo fideiussione va in Consiglio

Come andrà a finire la querelle sul restyling del campo ‘Ciarrocchi’? Dopo la commissione di due giorni fa le lancette continuano a scorrere ed è chiaro che le parti debbano addivenire a una soluzione che metta al centro la riqualificazione di un impianto considerato strategico. Tutto si gioca sul tema della polizza fideiussoria che verrebbe richiesta alla Us Sambenedettese a fronte della gestione trentennale. Due giorni fa è stato detto che la fideiussione non avrebbe un valore di 1,8 milioni, ma pari a circa 330mila euro. Ciononostante non è stato chiarito definitivamente il punto della obbligatorietà di tale fideiussione.

Dal canto suo, Massi ha affermato che non è prevista dall’articolo 5 del decreto 38/2021. Dall’altra parte però si è fatto riferimento al codice degli appalti. Dove sta la verità? Il progetto è destinato a naufragare in questo modo? Molto si capirà nel consiglio comunale previsto per mercoledì prossimo, dove verrà discusso e votato il riconoscimento del pubblico interesse relativo alla proposta, nonché l’accettazione della stessa e la ratifica del planivolumetrico. In quella sede si vedrà se la richiesta di fideiussione è stata realmente inserita in delibera e, in quel caso, per quale specifico motivo.

g. d. m.