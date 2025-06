Serata con i donatori insieme all’Avis

L’Avis Spinetoli-Pagliare aspetta donatori e familiari per celebrare la festa del donatore. Un’occasione per ringraziare i tanti donatori di sangue e creare una più ampia consapevolezza della necessità di una donazione regolare, ma anche per sottolineare la necessità di una donazione di sangue impegnata tutto l’anno. L’appuntamento è per sabato, 14 giugno, alle 19, nella sala ‘Don Paolo Rossi’ a Pagliare del Tronto. Gli organizzatori fanno un appello ai donatori e familiari: per questioni organizzative è necessario confermare la presenza entro il 12 giugno. Info 0736 899999 o all’email spinetolipagliare.comunale@avis.it.