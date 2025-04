Cimitero di Castel di Lama con poche fontanelle: "Intervenite"

Il sole, le giornate primaverili di questi giorni hanno portato molte persone fuori casa, all’aria aperta. Si sono ripopolate le strade a Castel di Lama, le aree verdi e anche i cimiteri. Molti anziani, anche in previsione della Santa Pasqua hanno approfittato per fare visita alle tombe dei defunti, sistemare i fiori nel cimitero di Piattoni e si sono trovati davanti alla difficoltà di rifornirsi dell’acqua. In alcune aree del cimitero, dove sorgono i nuovi loculi, le fontanelle restano lontane e chi ha problemi nella deambulazione fa fatica a rifornirsi d’acqua. "Ho dovuto aiutare – racconta una signora – un’anziana che mi ha chiesto l’acqua per i fiori, ma è così difficile servire un po’ di più tutte le aree del cimitero? Il disservizio, soprattutto per gli anziani, c’è e sarebbe auspicabile trovare una soluzione al più presto, non credo che la spesa sia così importante. Purtroppo nel corso di questi mesi si sono verificati anche tanti furti, di cornice e addirittura anche di mazzi di fiori. Chiediamo maggiore attenzione e cura per il cimitero".

m.g.l.