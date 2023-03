Cinque Daspo ai tifosi della Samb

Fioccano i Daspo sui sostenitori della Sambenedettese. Dopo i cinque disposti dal Questore per i fatti del dopo partita Samb-Tolentino, ne sono arrivati altri 5 per quanto accaduto prima della gara Samb-Porto d’Ascoli del 5 marzo scorso. Per quattro di loro l’inibizione a frequentare luoghi in cui si svolgono eventi sportivi, ha la durata di 2 anni, per uno già recidivo, l’inibizione è di 5 anni. Le attività di identificazione tramite immagini delle telecamere della polizia e quelle dello stadio, a ogni modo, vanno avanti e potrebbe non essere tutto. In quella giornata i giocatori avevano minacciato di non scendere in campo poiché non avevano ricevuto i compensi da parte del Presidente, per cui regnava già un clima molto teso. Un gruppo di ultras, circa una quarantina, poco prima di mezzogiorno aveva già occupato lo spiazzo della curva sud dello stadio, ostacolando l’arrivo della squadra scortata dalla polizia. Un’ora dopo il gruppo di ultras, divenuto più numeroso, ha invaso i campi di fronte all’ingresso della tribuna centrale e degli spogliatoi intonando cori minatori nei confronti degli atleti e dell’allenatore, accendendo fumogeni e lanciando grossi petardi all’interno dell’area dello stadio, unitamente a una pietra che ha danneggiato il pullman della squadra all’interno della recinzione. Per tali episodi il giudice sportivo ha inflitto una multa alla società e la sanzione accessoria dello svolgimento della partita successiva a porte chiuse. Le indagini, condotte dal personale del commissariato di San Benedetto, hanno poi portato ai 5 Daspo.

ma. ie.