Code e traffico in A14: a fuoco un camion in una galleria di Cupra Marittima

Cupra Marittima, 31 marzo 2025 – Nuovo disastro nella zona delle gallerie tra San Benedetto e Pedaso, dove da anni sono in corso lavori per la messa a norma degli impianti nei tunnel.

Alle 11,30 di oggi, sulla carreggiata nord, un camion ha preso fuoco all’interno della galleria S. Basso di Cupra Marittima, al km 295,8. La viabilità è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, le pattuglie della polizia autostradale di Porto San Giorgio, il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia, mentre la centrale operativa del 118 ha inviato le ambulanze per soccorrere eventuali feriti che, per fortuna, non ci sono stati.

Il conducente ha abbandonato il camion ed è uscito dalla galleria. Alle ore 13.30, il traffico risulta ancora bloccato in entrambe le direzioni, con diversi chilometri di coda in direzione Pescara ed altrettanti in direzione Ancona. La viabilità si svolge attraverso la statale 16 tra Pedaso e Grottammare.