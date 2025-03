Colonnine elettriche per ricaricare l’auto: accordo con Poste

I turisti che la prossima estate sceglieranno di trascorrere le vacanze a Cupra Marittima e arrivando con l’auto elettrica, potranno tranquillamente ricaricarla. Nell’ultima riunione di Giunta è stato approvato il piano per il posizionamento delle colonnine elettriche che saranno installate dalla ditta Be Carge per conto di Poste Italiane con cui l’amministrazione comunale ha deciso di stringere l’accordo. Le postazioni, tutte doppie, saranno tre: una in via Taffetani, (zona nord tra il lungomare e la ferrovia), l’altra in via Bonarroti (tra la Nazionale e la Ferrovia a nord, zona quartiere Europa) e la terza nel parcheggio dell’area di servizio Beyfin (all’ingresso sud del paese), tutti e tre i punti si trovano in ampi parcheggi e facilmente accessibili. Si tratta di postazioni doppie con altrettanti stalli di sosta riservati a tale funzione. L’operazione è a costo zero, poiché pensa tutto Poste Italiane: il Comune mette a disposizione soltanto gli spazi per l’installazione delle colonnine e l’area per i due stalli di sosta. Si tratta di un intervento necessario per i residenti possessori di auto elettriche e per i turisti che a Cupra Marittima troveranno un servizio in più, che non è affatto secondario.