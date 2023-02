’Commedie nostre’ a teatro

Grande appuntamento questa sera al Teatro delle Energie di Grottammare con la rassegna "Commedie Nostre" promossa dall’associazione Lido degli Aranci insieme all’amministrazione comunale. Alle 21,15 il gruppo teatrale dialettale "Gente Nostra" di Ascoli presenterà lo spettacolo "Lu miedeche de li matte", tratto liberamente dalla commedia in 3 atti de "O miedeco d’e pazze" di Edoardo Scarpetta, adattamento in lingua ascolana di Mirko Loreti. Le scenografie sono Franco Luzi e Piergiorgio Longo, i costumi di Hobby e cucito, trucco e acconciature di Domenico ed Enrico Ciaffardoni. Si tratta del terzo degli otto spettacoli in programma. I primi sei sono in concorso, gli ultimi due fuori concorso con i "Nosocomici" l’11 di marzo e "Il Murello" il 18 marzo, ultima serata, durante la quale ci sarà la premiazione della migliore compagnia votata dal pubblico e dalla giuria di esperti "Grottammare Mask"