Concorso ippico, si parte. Da oggi show allo Squarcia. Il programma completo

Il conto alla rovescia è finalmente terminato. Si alza il sipario sulla seconda, attesissima, edizione del concorso ippico ‘Città di Ascoli’, in programma da oggi a domenica sotto le cento torri. Il Piceno, per l’occasione, si vestirà a festa per accogliere i 145 atleti, tra cavalieri e amazzoni, che prenderanno parte alla manifestazione. In città, però, arriveranno anche decine di appassionati provenienti da ogni parte di tutta Italia. L’evento è organizzato dalla Fise, la federazione italiana sport equestri, e dalla società ‘Bb Equestrian Ssd Arl’, ma reso possibile pure dalla partecipazione dell’impresa edile Panichi come main sponsor. Il tutto, ovviamente, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. A gareggiare, al campo Squarcia, saranno le stelle del panorama sportivo equestre. Alcuni nomi, che spiccano sugli altri, sono quelli di Giulia Martinengo Marquet, Alberto Zorzi, Filippo Marco Bologni, Giacomo Casadei e Arnaldo Bologni. Tanti, poi, anche gli atleti ascolani che proveranno a fare la loro ottima figura come Edoardo Celani e Maicol Stipa. Tante le autorità che assisteranno alle gare direttamente dagli spalti, come ad esempio il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma Guido Castelli e i vertici della stessa federazione organizzatrice. La cerimonia inaugurale andrà in scena stamattina alle 11, allo Squarcia, ma la mattinata si aprirà alle 10 all’auditorium Emidio Neroni con il convegno dal titolo ‘Il cavallo atleta e terapeuta: arricchimento dello spazio esistenziale dei giovani’. Poi spazio alle gare al campo. In serata, dalle 19.30, aperitivo riservato a cavalieri, amazzoni, Fise e istituzioni a Piazza del Popolo.

Domani altra giornate di gare. Grande attenzione verrà riposta nei confronti del ‘Gran Premio Città di Ascoli’, in programma alle 16, che prevede un montepremi pari a 26mila euro. Alle 21.30, invece, sempre al campo dei giochi, ci sarà la proiezione in anteprima del docufilm ‘Cento: Assalto al moro’, anche per celebrare il Settantennale della Quintana. Domenica, infine, il secondo Gran Premio, alle 11, con in palio il montepremi da 15mila euro. Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso libero e gratuito. Lo spettacolo è assicurato. E non solo per gli appassionati, ma anche per tutte le famiglie che desiderano vivere un weekend diverso, all’insegna dello sport e dell’amore per gli animali.

