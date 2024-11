Console Solestà, Forlini ci crede:: "Il mio impegno sempre col cuore"

Il sestiere di Porta Solestà, il 15 dicembre, oltre ad eleggere il nuovo comitato, che sarà presieduto da Andrea Mancini, provvederà a scegliere il console. A contendersi la carica, succedendo al compianto Patrizio Zunica, saranno Luigi Lattanzi (che è stato il caposestiere più vincente nella storia della Quintana) e l’ex consigliere e attuale giudice della Fisb, Federico Forlini. Proprio quest’ultimo ha scritto una lettera aperta, sui social, spiegando i motivi per i quali si è candidato. "Questa scelta nasce da una passione sincera e profonda per la Quintana e dall’amore incondizionato che ho sempre nutrito per il nostro sestiere – spiega Forlini –. Sono stati i numerosi attestati di stima ricevuti a motivarmi e a darmi la forza per compiere questo importante passo. Lavorare per Porta Solestà è stato, ed è tuttora, un grande onore. Ho sempre portato avanti questo impegno con il cuore, senza alcuna pretesa. Fin dagli anni Settanta, quando ero sbandieratore, ho cercato di dare il mio contributo in ogni modo possibile. Da quasi 30 anni, seguo con dedizione i nostri giovani nella scuola under, mettendomi sempre a disposizione. Ho affrontato anche momenti difficili come membro del comitato, condividendo scelte coraggiose con parte di quel gruppo; scelte che hanno gettato le basi per un ciclo vincente. Anche dopo quell’esperienza, non ho mai smesso di impegnarmi per il nostro sestiere. Ho continuato a lavorare con entusiasmo e continuerò a farlo".