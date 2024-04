Costituito il primo consiglio comunale dei ragazzi

Si è costituito ufficialmente a Magliano di Tenna, il primo Consiglio comunale dei ragazzi, organismo consultivo fortemente voluto da scuola e Amministrazione. Il progetto è iniziato a settembre, i ragazzi sono stati istruiti dalle insegnanti sulle funzioni del Consiglio dei ragazzi, offrendo loro l’opportunità di maturare una preziosa lezione di educazione civica, ma anche di poter incidere sulla vita del paese. "Siamo felici e orgogliosi – commentano Pietro Cesetti e Enzo Ferracuti, rispettivamente sindaco e vice presenti alla cerimonia – e ci complimentiamo con i ragazzi della quinta elementare e con le loro insegnanti per la partecipazione attiva e le interessanti proposte avanzate augurando buon lavoro al nuovo Consiglio. Questa voleva essere anche un modo per rafforzare la collaborazione tra scuola e Amministrazione, per educare i ragazzi a una cittadinanza attiva e consapevole, oltre a maturare un più profondo senso di appartenenza al paese". Nel ruolo di baby sindaco è stato eletto Mattia Sanguigni, vice Martina Vallasciani e assessore Tommaso Marziali, che hanno presentato una prima bozza di programma: miglioramento delle aree verdi, potenziare i corsi d’inglese, incentivare occasione d’incontro genitori e figli.

a.c.