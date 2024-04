’Itinerari d’arte, di musica e di cibo’. Ecco i percorsi al vecchio incasato

Cinque appuntamenti da maggio a giugno per rivitalizzare il paese alto di Grottammare. L’iniziativa promossa dal comune in collaborazione con l’associazione Paese alto e il consorzio Vecchio incasato si articola in quattro domeniche ed un sabato e si chiama ’Percorsi al vecchio incasato di Grottammare, itinerari d’arte, di musica e di cibo’. "E’ un progetto pensato dalle consigliere Cristina Baldoni e Rossella Moscardelli con l’intento di animare il paese alto – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi – frutto di un lavoro di squadra". La consigliera delegata alle attività produttive Baldoni ha parlato di iniziative tese a destagionalizzare: "Un filo conduttore che unisce la cultura, la musica e il cibo – ha affermato la Baldoni – Vogliamo creare un tessuto sociale di Grottammare sempre vivo e connesso alle attività coinvolgendo tutti". Le fa eco la consigliera Moscardelli che con questa iniziativa intende destagionalizzare un percorso che inizia a maggio e arriva fino all’inizio di luglio. "Intendiamo portare i cittadini del piceno a Grottammare attraverso due percorsi – affermato la Moscardelli – Il primo di tipo artistico con musei e chiese aperte e percorsi guidati, grazie anche ai ragazzi del Fai, per far conoscere la chiesa di Santa Lucia e la chiesa di San Giovanni Battista. Vi è poi il secondo percorso musicale con la partecipazione delle principali scuole del piceno, quindi mercatini e mostre".

Il programma prevede le esposizioni di Francesco Colella e Barbara Tomassini il 5 maggio, di Alessia Corsi e Paola Cieli il 19 maggio; di Timmy Sceverti sabato 8 giugno; Pierluigi Savini il 16 e il 30 giugno. Gli aperitivi scatteranno alle ore 18 a cura dell’associazione Paese alto, presidente Adriana Ficcadenti, nel Torrione della Battaglia dove esporranno i pittori. Simone Calvaresi, presidente del consorzio vecchio incasato, coordinerà le degustazioni dei prodotti del territorio.

Marcello Iezzi