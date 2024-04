Via al restyling del ’Campetto Sant’Angelo’

A Ripatransone sono stati affidati i lavori di riqualificazione del ’Campetto Sant’Angelo’. "Il progetto, redatto dall’Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio del nostro Comune, è stato predisposto immediatamente all’uscita del bando e presentato al momento dell’apertura del portale per la consegna della documentazione – afferma il sindaco Alessandro Lucciarini – L’intervento, di importo complessivo di 140mila euro, di cui 32mila a carico del Comune, prevede la riqualificazione dell’area del campo di calcio a 5 con pavimento multistrato e tappetino in gomma granulare per campi Polivalenti indoor e outdoor. Nella stessa struttura sarà ospitato un campo da basket 3 contro 3, regolamentare. L’area, inoltre, ospiterà una zona, dove praticare attività sportiva e ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness nonché il Tennis da Tavolo su impianto fisso e il gioco della Dama praticabile sia a terra che su regolamentare tavolo fisso". La partecipazione al bando a sportello, risale al settembre del 2022 ed ora vedrà la sua realizzazione. "L’intervento andrà a riqualificare un importante spazio di aggregazione".