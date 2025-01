Cozzoli, pomeriggio da incubo. Tremolada ci mette classe

Raffaelli 8. Rischia il pasticcio sul primo rinvio scaricato sulla schiena di Mignani, poi para un rigore e compie tre interventi prodigiosi che salvano il risultato almeno di parità.

Alagna 6. Soffre tantissimo nella ripresa, scivola diverse volte sul sintetico di Piancastagnaio ma non molla mai e nel recupero mette in mezzo un bel cross che Corazza non riesce a tramutare in rete.

Piermarini 5,5. Meno sicuro del solito si fa beffare sul gol del pareggio e spesso si trova fuori posizione. Prezioso sui tanti cross messi in mezzo dai padroni di casa.

Gagliolo 4. Lascia la sua squadra in inferiorità numerica a causa di due interventi in ritardo sugli avversari e decisamente ingiustificabili.

Cozzoli 4. La scivolata con cui entra su Boccadamo in area di rigore è più di una ingenuità. Sbaglia l’impossibile e viene saltato ripetutamente dal diretto avversario. Pomeriggio da incubo. (Dal 27’st Tavcar 6. Molto utili i suoi centimetri nell’assalto finale della Pianese).

Bando 5. Senza la spalla di Varone squalificato sembra un pesce fuor d’acqua. Non riesce a d impostare la manovra e neanche a contrastare gli avversari. (Dal 27’st Maiga Silvestri 6. Mette fisico e corsa a disposizione della squadra).

Bertini 5. Ancora una prova incolore. Prende un giallo subito, per una ‘entrataccia’ su un avversario e poi deve limitare gli interventi.

Silipo 5,5. Il campo di ridotte dimensioni lo penalizza nelle sue sgroppate sulla fascia e negli inserimenti. Costretto ad uscire ad inizio ripresa dopo l’espulsione di Gagliolo. (Dal 9’st Menna 5,5. Poco lucido e poco utile).

Tremolada 7. È un piacere vederlo giocare anche sul campo scivoloso in erba sintetica della Pianese. Dalla sua conclusione velenosa nasce il gol, ma tante sue giocate meriterebbero miglior conclusione.

Marsura 5,5. Meno brillante del solito non riesce mai ad innescarsi. (Dal 17’st Adjapong 6. Si prende la fascia destra con personalità e aiuta la squadra ad uscire dal pressing asfissiante della Pianese).

Forte 7. Bentornato ‘Squalo’. Prima rete stagionale dopo le tante sofferenze per la squalifica per le scommesse, e tanta voglia di spaccare il mondo. Sarebbe stato bello vederlo in coppia con Corazza ma l’espulsione di Gagliolo ha rovinato tutti i piani di mister Di Carlo. (Dal 17’st Corazza 6. Il Joker tenuto in panchina speriamo non per motivi di mercato, entra subito bene e sfiora il gol).

Di Carlo 6. Partenza troppo lenta e prevedibile dei suoi che pure passano in vantaggio. L’espulsione di Gagliolo gli rovina i piani.

Arbitro: Burlando di Genova 6. Valerio Rosa