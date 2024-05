Da Montefiore dell’Aso a Bologna sulle tracce di Adolfo De Carolis

Un nutrito gruppo di cittadini di Montefiore dell’Aso a Bologna sulle tracce del loro illustre concittadino.

Tra il 1908 ed il 1928, anno della sua morte, il pittore montefiorano Adolfo De Carolis dipinse la grande sala del Palazzo del Podestà di Bologna. Il suo busto campeggia in una delle porte d’ingresso della grande sala a rassicurare chi, entrando, si sentirà tramortito nello scorrere su ben 3200 mq i "fasti della città di Bologna".

Lo stupore che coglie ogni visitatore di questa immensa sala è grande e ancora più toccante lo è stato per il gruppo dei Montefiorani del Carro di Piazza, che unendo carnevale e cultura, domenica 5 maggio in una sorta di pellegrinaggio da Montefiore dell’Aso, città natale dell’artista, ha raggiunto Bologna per salutare l’artista piceno in occasione dei suoi 150 anni dalla nascita. Ma non è solo commemorazione di antiche glorie, lo scopo ultimo di questo gruppo, il quale, non saturo dello stupore degli affreschi del De Carolis, illustrati da Oronzo Mauro, sono stati ricevuti anche dalla direzione del Cinema Modernissimo dove Giancarlo Basili ha aggiunto allo stupore delle immagini fisse, la magia del movimento cinematografico.

A compensare le fughe degli "artificialia" delle immagini di De Carolis e di Basili, una passeggiata nei parchi e tra le antiche dimore felsinee grazie a Marta Santarelli.

Il tour bolognese è stato possibile grazie allo spirito organizzativo del gruppo "il Carro di Piazza" nella persona di Emanuele Ciarrocchi con il supporto – con ringraziamento – di Settore Musei & Luoghi della Cultura di Fondazione Marche Cultura, del Comune di Bologna - Dipartimento Cultura e Promozione della Città, di Bologna Welcome, della Cineteca di Bologna e dal Comune di Montefiore dell’Aso.

La visita al Palazzo del Podestà di Bologna è una delle tappe di "in viaggio con Adolfo De Carolis", un percorso ideato da Oronzo Mauro per celebrare il pittore marchigiano nei siti delle sue attività d’arte: Montefiore dell’Aso, ma anche Fermo, Ascoli Piceno, Bologna, Pisa, San Benedetto, San Ginesio, Arezzo, Roma.

Sono diverse le tappe di questo percorso, a concreta testimonianza della rilevanza nazionale di un pittore così importante nato in un piccolo borgo piceno.

